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Российский футболист «Црвены Звезды» получил гражданство Сербии

Спорт
Российский футболист «Црвены Звезды» получил гражданство Сербии

Российский футболист Егор Пруцев, играющий за сербскую команду «Црвену Звезду» получил гражданство Сербии. Об этом сообщил спортивному интернет-порталу «Чемпионат» отец футболиста Игорь Пруцев.

Отец футболиста рассказал в интервью Metaratings, что его сын действительно получил сербское гражданство. Руководство клуба, по его словам, приняло активное участие в этом вопросе.

«Для нас это была легкая процедура, потому что всеми вопросами полностью занимался клуб», — рассказал отец футболиста.

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил о том, что руководство клуба непосредственно помогло Пруцеву в получении сербского гражданства.

«Егор Пруцев получил сербское гражданство, клуб ему в этом помог», — сказал Терзич.

Отметим, что российский футболист перешел в белградский клуб из «Сочи» летом прошлого года. Контракт полузащитника с «Црвеной Звездой» согласован до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что российская пловчиха Анастасия Кирпичникова отказалась от гражданства РФ как в спортивном, так и в национальном плане. Спортсменка отныне выступает под флагом Франции.
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