Российский футболист «Црвены Звезды» получил гражданство Сербии

Российский футболист Егор Пруцев, играющий за сербскую команду «Црвену Звезду» получил гражданство Сербии. Об этом сообщил спортивному интернет-порталу «Чемпионат» отец футболиста Игорь Пруцев.
Отец футболиста рассказал в интервью Metaratings, что его сын действительно получил сербское гражданство. Руководство клуба, по его словам, приняло активное участие в этом вопросе.
«Для нас это была легкая процедура, потому что всеми вопросами полностью занимался клуб», — рассказал отец футболиста.
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил о том, что руководство клуба непосредственно помогло Пруцеву в получении сербского гражданства.
«Егор Пруцев получил сербское гражданство, клуб ему в этом помог», — сказал Терзич.
Отметим, что российский футболист перешел в белградский клуб из «Сочи» летом прошлого года. Контракт полузащитника с «Црвеной Звездой» согласован до 30 июня 2026 года.
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