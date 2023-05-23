В Подмосковье порядка 20 мигрантов устроили массовую драку у склада

Массовая драка с участием мигрантов произошла у складского помещения, расположенного на Новорижском шоссе в Московской области. Соответствующую информацию предоставили правоохранительные органы.
В потасовке приняли участие порядка 20 мужчин. При этом некоторые из них имели при себе кирпичи и холодное оружие.
Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего. Согласно предварительным данным, никто из нарушителей общественного спокойствия не пострадал.
Пресс-служба столичного управления МВД России сообщила, что к моменту прибытия стражей порядка на месте инцидента никого не было. Несмотря на это, ведомство начало проверку.
Ранее стало известно, что около 70 продавцов осадили офис маркетплейса Wildberries в Москве. Предприниматели потребовали от владельцев организации вернуть средства, списанные за рекламу.