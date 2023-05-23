Раскрыты новые детали конфликта с участием фронтмена группы «Звери» Романа Билыка в баре

Фронтмен группы «Звери» Роман Билык угодил в скандал. Музыкант вместе с командой решил посетить бар в Самаре, но отдых перерос в потасовку. О произошедшем в заведении рассказал источник ФАН.
Он подтвердил информацию, что к музыканту очень настойчиво приставал другой посетитель бара. Гость заведения буквально «нарывался»: просил сфотографироваться и требовал от Ромы «Зверя» спеть для присутствующих.
Несмотря на возникшую перепалку, полицию никто не вызывал. Более того, администрация бара, скорее, была на стороне фронтмена «Зверей», подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.
Слухи о потасовке с участием знаменитости ранее прокомментировал представитель музыкального коллектива. Он напомнил, что «у любого артиста есть частная жизнь и моменты», когда человек не готов делать фотографии и хочет отдохнуть с друзьями.