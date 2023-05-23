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Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет в Минске 25 мая

Армия
Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет в Минске 25 мая

Заседание Совета глав Минобороны ОДКБ пройдет 25 мая в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Председателем будет глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. В ходе мероприятия планируется рассмотреть документы по совместной подготовке органов управления и системы коллективной обороны ОДКБ.

«25 мая в Минске под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина состоится заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности», — сообщил Зайнетдинов.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что покинет ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной» структурой. Однако он не исключает участие страны в военных учениях организации в Киргизии.
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