Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет в Минске 25 мая

Заседание Совета глав Минобороны ОДКБ пройдет 25 мая в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
Председателем будет глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. В ходе мероприятия планируется рассмотреть документы по совместной подготовке органов управления и системы коллективной обороны ОДКБ.
«25 мая в Минске под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина состоится заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности», — сообщил Зайнетдинов.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что покинет ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной» структурой. Однако он не исключает участие страны в военных учениях организации в Киргизии.