Правительство России обсуждает концепцию риск-шеринга при приобретении лекарственных препаратов для госзакупок. Применяться такой вид будет при покупке дорогих лекарств нового формата.
При одобрении правительством России новой возможности представители организация в сфере фармацевтики смогут получать прибыль с лекарств в одном случае. Если гражданин России после данного препарата пойдет на поправку и его состояние улучшится, то компания получит свои деньги.
Как часто бюджет оплачивает неэффективные лекарства или откровенные фальшивки? Почему гомеопатия до сих пор считается наукой и даже преподается в институтах? Будет ли концепция риск-шеринга эффективной или производители откажутся работать на таких условиях? Хватает ли сейчас в России лекарств, аптечек, турникетов и прочего медицинского обеспечения? Могут ли российские производители начать поставки дженериков, лекарственных аналогов, не оглядываясь на западные патенты и правила? Какой опыт получают сейчас российские медики в ходе СВО? Зачем США размещают биолаборатории по периметру границ России? Ждать ли миру очередной эпидемии и что это будет?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит российский политик, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.
Брифинг Геннадия Онищенко пройдет 24 мая, в среду, в 10:00.
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