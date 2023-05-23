Как заставить фармацевтов производить лекарства, а не «фуфломицины», расскажут в «Патриоте»

Как часто бюджет оплачивает неэффективные лекарства или откровенные фальшивки? Почему гомеопатия до сих пор считается наукой и даже преподается в институтах? Будет ли концепция риск-шеринга эффективной или производители откажутся работать на таких условиях? Хватает ли сейчас в России лекарств, аптечек, турникетов и прочего медицинского обеспечения? Могут ли российские производители начать поставки дженериков, лекарственных аналогов, не оглядываясь на западные патенты и правила? Какой опыт получают сейчас российские медики в ходе СВО? Зачем США размещают биолаборатории по периметру границ России? Ждать ли миру очередной эпидемии и что это будет?