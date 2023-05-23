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Как заставить фармацевтов производить лекарства, а не «фуфломицины», расскажут в «Патриоте»

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Как заставить фармацевтов производить лекарства, а не «фуфломицины», расскажут в «Патриоте»

Правительство России обсуждает концепцию риск-шеринга при приобретении лекарственных препаратов для госзакупок. Применяться такой вид будет при покупке дорогих лекарств нового формата.

При одобрении правительством России новой возможности представители организация в сфере фармацевтики смогут получать прибыль с лекарств в одном случае. Если гражданин России после данного препарата пойдет на поправку и его состояние улучшится, то компания получит свои деньги.

Как часто бюджет оплачивает неэффективные лекарства или откровенные фальшивки? Почему гомеопатия до сих пор считается наукой и даже преподается в институтах? Будет ли концепция риск-шеринга эффективной или производители откажутся работать на таких условиях? Хватает ли сейчас в России лекарств, аптечек, турникетов и прочего медицинского обеспечения? Могут ли российские производители начать поставки дженериков, лекарственных аналогов, не оглядываясь на западные патенты и правила? Какой опыт получают сейчас российские медики в ходе СВО? Зачем США размещают биолаборатории по периметру границ России? Ждать ли миру очередной эпидемии и что это будет?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит российский политик, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.

Как заставить фармацевтов производить лекарства, а не «фуфломицины», расскажут в «Патриоте»

Брифинг Геннадия Онищенко пройдет 24 мая, в среду, в 10:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.

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