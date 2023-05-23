«Абсолютно показательная история»: как Храмцова и Ларина не допустили до участия в чемпионате мира по тхэквондо

Днем 23 мая Международная федерация тхэквондо (World Taekwon-Do) официально объявила, что до участия в чемпионате мира в Баку предварительно допущено 14 российских и 9 белорусских спортсменов. Все бы ничего, да только два Олимпийских чемпиона Максим Храмцов и Владислав Ларин в этот список не попали.
Российский спорт, пожалуй, прямо сейчас переживает самое сложное время за всю свою историю. Футбольные и хоккейные команды находятся в полной изоляции. Сборная России по футболу уже точно пропустит чемпионат Европы 2024 года, а хоккеисты пропускают мировое первенство, которое в данный момент проходит в Финляндии и Латвии. Российские баскетбольные клубы не сыграют еще, как минимум, один сезон в Евролиге. Однако есть и положительная динамика в плане выступлений российских спортсменов на соревнованиях международного уровня. Так недавно россияне приняли участие в чемпионате мира по боксу, который прошел в Узбекистане. Международная ассоциация бокса (IBA) показала свою силу и независимость спорта и политики друг от друга, допустив российских боксеров с флагом и гимном. Что мешает сделать то же самое World Taekwon-Do?
Корейцы выполняют прямые указания американцев по отстранению сильнейших российских тхэквондистов
Не секрет, что World Taekwon-Do непосредственно руководят представители Южной Кореи. Корейцы находятся с США в тесном контакте по многим вопросам, включая спорт. Инсайдеры сообщают, что Храмцов и Ларин получили недопуск на чемпионат мира по тхэквондо из-за лайков и публикаций в социальных сетях. Однако на страницах российских спортсменов нет ни одного поста на политическую тематику. Бронзовый призер чемпионата Азии Александр Ни в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, какие причины могли привести к отстранению Храмцова и Ларина от участия в чемпионате мира — 2023.
«Сами видите, какое сейчас время. Я полностью не владею информацией, но могу предположить, что World Taekwon-Do отстранила Храмцова и Ларина по указанию представителей США», — заявил эксперт.
Пока неизвестно, собирается ли World Taekwon-Do давать какой-то пресс-релиз по официальному недопуску Храмцову и Ларину, однако хотелось бы увидеть какие-то заявления официальных лиц. К примеру, известный российский пловец Евгений Рылов неоднократно высказывался в поддержку проведения специальной военной операции на территории Украины. Следовательно, если бы Международная федерация водных видов спорта (FINA) разрешила бы россиянам участвовать в европейских и континентальных первенствах, то очевидно, что Рылов бы все равно эти старты пропускал. Что сделали не так два российских тхэквондиста? Почему именно они лишены возможности быть среди участников чемпионата мира в Баку? Официального ответа на эти вопросы пока нет.
Журова считает, что World Taekwon-Do решила провести образцово-показательный пример, используя Храмцова и Ларина
Есть и другая версия произошедшего. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова полагает, что World Taekwon-Do, не допустив Храмцова и Ларина до чемпионата мира, провела показательную историю с целью показать всему спортивному миру пример, как можно в свободной форме отстранить от участия в соревнованиях двух сильнейших представителей планеты в своем виде спорта.
«Абсолютно показательная история. Не просто так отстранили двух сильнейших тхэквондистов страны. World Taekwon-Do таким образом решила продемонстрировать, что может лишить возможности спортсменов участвовать в турнирах, даже не объяснив причин», — сказала олимпийская чемпионка.
Что делать Федерации тхэквондо России в сложившейся ситуации?
Самый сложный вопрос, касающейся любой российской спортивной организации, которая сталкивается с любым видом дискриминации. В первую очередь, Федерации тхэквондо России (ФТР) следует потребовать от World Taekwon-Do официального заявления по ситуации с отстранением Храмцовым и Лариным. Пока это все выглядит так, что специально не допустили двух сильнейших тхэквондистов планеты. Нет ни одной причины, почему это беспрецедентное решение World Taekwon-Do может показаться логичным. Храмцов и Ларин на протяжении всей своей карьеры не обсуждали политические течения в публичном формате, тем самым, кстати, строго следуя Олимпийской хартии, в которой четко говорится — спорт - вне политики. Вполне вероятно, что недопуск Храмцова и Ларина может быть обжалован в Спортивном арбитражном суде Лозанны. Однако верить в положительный исход дела верить не приходиться. Российские футбольные и баскетбольные организации уже обращались в Швейцарию с целью снять ограничение на участие в международных турнирах, на что получили отказ. Если найдется доказательство того, что Храмцов и Ларин действительно что-то говорили о политике в публичном пространстве, то почему другие спортсмены, ни раз осуждавшие Россию, не забанены? Правила должны быть едины для всех абсолютно, а мы пока видим дискриминацию российских спортсменов без каких-либо на то причин.