«Абсолютно показательная история»: как Храмцова и Ларина не допустили до участия в чемпионате мира по тхэквондо

Самый сложный вопрос, касающейся любой российской спортивной организации, которая сталкивается с любым видом дискриминации. В первую очередь, Федерации тхэквондо России (ФТР) следует потребовать от World Taekwon-Do официального заявления по ситуации с отстранением Храмцовым и Лариным. Пока это все выглядит так, что специально не допустили двух сильнейших тхэквондистов планеты. Нет ни одной причины, почему это беспрецедентное решение World Taekwon-Do может показаться логичным. Храмцов и Ларин на протяжении всей своей карьеры не обсуждали политические течения в публичном формате, тем самым, кстати, строго следуя Олимпийской хартии, в которой четко говорится — спорт - вне политики. Вполне вероятно, что недопуск Храмцова и Ларина может быть обжалован в Спортивном арбитражном суде Лозанны. Однако верить в положительный исход дела верить не приходиться. Российские футбольные и баскетбольные организации уже обращались в Швейцарию с целью снять ограничение на участие в международных турнирах, на что получили отказ. Если найдется доказательство того, что Храмцов и Ларин действительно что-то говорили о политике в публичном пространстве, то почему другие спортсмены, ни раз осуждавшие Россию, не забанены? Правила должны быть едины для всех абсолютно, а мы пока видим дискриминацию российских спортсменов без каких-либо на то причин.