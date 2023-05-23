Премьер-министр Орбан: Венгрия не желает слышать указания со стороны США

Будапешт с неодобрением относится к указаниям Вашингтона и привычке США навязывать свое мнение, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Политик сказал об этом во время своего выступления на экономическом форуме в Катаре. Зрители встретили его речь аплодисментами. Премьер добавил, что бывший американский президент Дональд Трамп знал о позиции Венгрии.
«Не учите нас, не говорите, что хорошо, а что плохо, нам это не нравится. Это не ваше дело, не американцев или какой-либо другой нации, это дело венгров. Дональд Трамп понимает это, вот что важно», — сказал Орбан.
Он также отметил, что в большей степени желание навязывать свою позицию относится к представителям демократической партии США.
Ранее политик призвал своих европейских партнеров заключить соглашение о безопасности с Москвой.