ЕСПЧ обязал румынские власти изменить закон для разрешения однополых браков

Официальное решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязало власти Румынии внести изменения в закон для разрешения браков между гражданами одного пола. Об этом сообщает РИА Новости.
В распоряжение сказано, что Румыния должна обеспечить адекватное признание и защиту однополых отношений. Известно, что 21 таких пар подали в ЕСПЧ жалобы на законодательство страны, по которому официально узаконить подобную связь могут только граждане противоположного пола.
По мнению международного судебного органа, законодательство Румынии нарушает восьмую статью Европейской конвенции по правам человека.
Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало о том, что на Украине предложили легализовать однополые браки между военнослужащими.