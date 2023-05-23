Глава МИД Белоруссии Алейник обсудил с координатором ООН воздействие западных санкций

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник провел переговоры с постоянным координатором ООН в стране Иоанной Казана-Вишневецкий по вопросу негативного воздействия санкционной политики Запада. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.
Стороны отметили высокий уровень взаимодействия между Белоруссией с ООН и ее основными агентствами и фондами. В первую очередь речь идет о реализации проектов и программ в области устойчивого развития.
Дипломат отметил, что санкционная политика Запада негативно влияет на достижение устойчивого развития ООН. Также данные шаги западных государств не позволяют достичь мира.
«Министр иностранных дел подтвердил принципиальное намерение Республики Беларусь продолжать набранный темп по выполнению нашей страной повестки дня – 2030 к намеченному сроку, несмотря на ряд негативных тенденций в многосторонней повестке дня», — сообщили в пресс-службе.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о необходимости реформирования ООН. По его словам, организация не отражает современные реалии мира.