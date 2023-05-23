Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали в Подмосковье минометную мину времен ВОВ

Члены группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили взрывоопасный предмет, найденный в СНТ «Луговое» Можайского горокруга.
Как пишет сайт infoce-klin.ru, об опасной находке единую службу экстренной помощи «Система-112» проинформировал мужчина, которому попался на глаза подозрительный предмет во время проведения земляных работ.
Садовод обнаружил боеприпас неподалеку от военно-исторического объекта «Долина Славы». В 1942 и 1943 годах здесь происходили масштабные сражения с фашистскими оккупантами. Специалисты незамедлительно приехали к месту вызова и установили, что найденный предмет является 50-милиметровой минометной миной.
Взрывотехники положили мину в контейнер и доставили в безопасное место, где уничтожили согласно инструкции, рассказали в пожарно-спасательной части.