Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали в Подмосковье минометную мину времен ВОВ

Садовод обнаружил боеприпас неподалеку от военно-исторического объекта «Долина Славы». В 1942 и 1943 годах здесь происходили масштабные сражения с фашистскими оккупантами. Специалисты незамедлительно приехали к месту вызова и установили, что найденный предмет является 50-милиметровой минометной миной.