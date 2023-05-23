В Союзе тхэквондо России подтвердили недопуск Ларина и Храмцова до ЧМ в Баку

Союз тхэквондо России подтвердил информацию о том, что атлетов Владислава Ларина и Максима Храмцова не допустили до Чемпионата мира, который пройдет в Баку.
Глава союза Геннадий Жигульский считает, что таким образом Всемирная организация тхэквондо (World Taekwondo) избавила турнир от серьезных конкурсантов.
«Что я могу сказать? Видимо, кому-то выгодно устранить конкурентов, не дожидаясь начала соревнований», — заявил Жигульский в интервью ТАСС.
Чемпионат мира по тхэквондо будет проходить в столице Азербайджана Баку с 29 мая по 4 июня. Ларин и Храмцов – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы.
Ранее сообщалось, что World Taekwondo допустила 23 российских и белорусских спортсменов до турнира. Отмечается, что тхэквондисты смогут выступать лишь в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) и только после трехуровневой проверки.