Президент России Владимир Путин 24-25 мая проведет встречи с лидерами стран-членов ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума и примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.
Российские лидер 24 мая выступит на пленарном заседании форума, который будет проводиться на тему «Евразийская интеграция в многополярном мире». Мероприятие пройдет в Зарядье.
Глава государства 25 мая примет участие в заседании совета. Владимир Путин на полях саммита ЕАЭС проведет отдельные встречи с лидерами стран-членов объединения, а также приглашенных государств.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Узбекистана Бахтиером Саидовым в рамках ЕАЭС.