Песков: Путин на совещании с СБ может затронуть тему атаки ДРГ на Белгородскую область

Президент России Владимир Путин может затронуть тему атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область на регулярном совещании с Совбезом, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Заседание запланировано на 26 мая. Песков подчеркнул, что на совещаниях «производится обмен мнениями по текущим вопросам».
«Можно предположить, что как-то его (Вопрос об атаке диверсантов — Прим. Ред.) затронут», — добавил Песков.
Уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, заведено по факту нападения диверсантов на населенные пункты Белгородской области. Об этом ранее рассказали в Следственном комитете России.