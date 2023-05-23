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Песков: Путин на совещании с СБ может затронуть тему атаки ДРГ на Белгородскую область

Политика
Песков: Путин на совещании с СБ может затронуть тему атаки ДРГ на Белгородскую область

Президент России Владимир Путин может затронуть тему атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область на регулярном совещании с Совбезом, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Заседание запланировано на 26 мая. Песков подчеркнул, что на совещаниях «производится обмен мнениями по текущим вопросам».

«Можно предположить, что как-то его (Вопрос об атаке диверсантов — Прим. Ред.) затронут», — добавил Песков.

Уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, заведено по факту нападения диверсантов на населенные пункты Белгородской области. Об этом ранее рассказали в Следственном комитете России.
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