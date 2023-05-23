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Боррель ожидает, что ЕС решит проблему блокировки Венгрией поставок оружия Украине

Политика
Боррель ожидает, что ЕС решит проблему блокировки Венгрией поставок оружия Украине

Венгрия продолжает блокировать новые поставки оружия Украине, но ЕС решит эту проблему, заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель.

Дипломат сообщил об этом во время встречи с главами военных ведомств европейских стран в Брюсселе.

«К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать (выделение нового транша Киеву — Прим. ред.), но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине», — подчеркнул политик.

Ранее главы МИД Германии и Венгрии вступили в перепалку из-за позиции Будапешта по Украине. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок раскритиковала своего венгерского коллегу Петера Сийярто за блокировку очередной военной помощи украинским военным.
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