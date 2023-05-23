Более 70 продавцов собрались у офиса Wildberries с требованием вернуть им деньги за рекламу

Представленные на площадке Wildberries продавцы вышли к отделению организации в Москве. Причиной недовольства стали незаконные списания средств за рекламу.
Об этом сообщает РИА Новости. По данным журналистов, в офисе собрались примерно 70 человек. Они призывают вернуть деньги. Из-за новых ограничений площадки они не могут вести бизнес.
Речь идет о недавних нововведениях для предпринимателей. Компания списала у них миллионы за «проблемную рекламу». В результате начались проверки. Пока они проходят, личные кабинеты многих заблокированы.
В Wildberries отказываются идти на уступки предпринимателям. В организации заявляют об ущербе, который им нанесли продавцы. На данный момент более 40% владельцев магазинов из 300 заблокированных ждут окончания проверки правоохранителей.
Стоит отметить, что это не первая подобная акция. Ранее продавцы высказывали недовольство списаниями за рекламу. Они заявляли, что услуги не были оказаны.