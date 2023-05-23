Ортопед Семиченков назвал способы самостоятельного лечения отечности ног

Ортопед, травматолог, эксперт по лечению вальгуса и осанки Павел Семиченков дал рекомендации страдающим от отечности ног.
По словам Семиченкова, в домашних условиях бороться с отечностью в ногах можно с помощью упражнений, направленных против силы тяжести. Они обеспечат переток лишней жидкости из ног в верхнюю часть тела. Так, можно лечь на спину и задрать ноги вверх, уперев их в стену, сообщает Pravda.Ru.
Уменьшить отечность можно соблюдая низкосолевую диету, так как именно натрий регулирует содержание воды в клетках, а избыток соли приводит к застаиванию влаги в ногах. Облегчить работу кровеносных сосудов позволяет использование компрессионных чулков. Они стимулируют отток крови от ног к сердцу и предотвращают скапливание жидкости в тканях при нарушении кровообращения.