Врачи из Нижнего Новгорода спасли забытого в ванной 10-месячного младенца

Малыш был оставлен один во время купания. Когда мама пришла в ванную, ребенок был уже без сознания, сообщает городской интерактивный портал «Открытый Нижний». Приехавшая бригада скорой помощи экстренно доставила ребенка в приемное отделение НОДКБ в крайне тяжелом состоянии.