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Врачи из Нижнего Новгорода спасли забытого в ванной 10-месячного младенца

Общество
Врачи из Нижнего Новгорода спасли забытого в ванной 10-месячного младенца

Врачи Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) спасли 10-месячного ребенка. До этого мама оставила его одного в ванной комнате.

Малыш был оставлен один во время купания. Когда мама пришла в ванную, ребенок был уже без сознания, сообщает городской интерактивный портал «Открытый Нижний». Приехавшая бригада скорой помощи экстренно доставила ребенка в приемное отделение НОДКБ в крайне тяжелом состоянии.

Его поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там малышу ввели в трахею эндотрахеальную трубку, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей, подключили к аппарату ИВЛ и погрузили в медикаментозный сон.

Врачи боролись за жизнь ребенка больше недели. Затем его состояние улучшилось, и стало возможным перевести его в неврологическое отделение. Спустя еще неделю ребенок в удовлетворительном состоянии был выписан домой.
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