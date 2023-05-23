Врачи из Нижнего Новгорода спасли забытого в ванной 10-месячного младенца

Врачи Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) спасли 10-месячного ребенка. До этого мама оставила его одного в ванной комнате.
Малыш был оставлен один во время купания. Когда мама пришла в ванную, ребенок был уже без сознания, сообщает городской интерактивный портал «Открытый Нижний». Приехавшая бригада скорой помощи экстренно доставила ребенка в приемное отделение НОДКБ в крайне тяжелом состоянии.
Его поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там малышу ввели в трахею эндотрахеальную трубку, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей, подключили к аппарату ИВЛ и погрузили в медикаментозный сон.
Врачи боролись за жизнь ребенка больше недели. Затем его состояние улучшилось, и стало возможным перевести его в неврологическое отделение. Спустя еще неделю ребенок в удовлетворительном состоянии был выписан домой.