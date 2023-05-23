Владимир Путин: Россия переживает нелегкие времена

Россия переживает непростые времена, но сейчас настал мощный момент консолидации, который рождает желание укрепить основы духовности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства считает, что сейчас настал момент для создания условий в сфере экономики, производства и воспитания молодых людей для будущего России. Он отметил, что прямо сейчас в это вносит вклад все общество РФ.
«Да, сегодня тоже об этом говорили неоднократно, Россия сейчас переживает нелегкие времена и говорили также о том, что никогда легких и не было», — сказал Путин.
Глава государства также заявил, что Россия при помощи СВО пытается завершить войну на Украине. Он также отметил, что Москва не была инициатором данного конфликта.