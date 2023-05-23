Политолог Кочетков заявил о необходимости извлечь уроки от украинской «разведки боем»

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил по факту нападения боевиков ВСУ на населенные пункты Белгородской области уголовное дело по шести статьям УК РФ, в том числе о терроризме. Так, дела возбуждены по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ». В СК РФ уточнили, что представители ВСУ напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей.