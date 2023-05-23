Политолог Кочетков заявил о необходимости извлечь уроки от украинской «разведки боем»

23 мая Минобороны России, спустя более суток после начала вторжения тактической группы ВСУ в Белгородскую область, отчиталось о разгроме боевиков и их вытеснении обратно на украинскую территорию. По мнению российского политолога Алексея Кочеткова, нашим военным предстоит извлечь уроки из этой неприятной истории.
«Вчера после интенсивных артиллерийских обстрелов МПП «Козинка» и других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделения ВСУ вторглись на территорию России. В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений ВС РФ украинские формирования были заблокированы и разгромлены», — доложили в Минобороны.
По информации военных, на сегодня силы противника отброшены на территорию Украины, убиты более 70 военных, уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Также события в Белгородской области прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вызывает глубокую обеспокоенность, и требует от нас больших усилий. Надо исходить из того, что все они – украинские боевики. Проводить специальное заседание Совбеза по ситуации в Белгородской области не планируется. Спецоперация продолжается для того, чтобы не допускать такого впредь», — заявил Песков.
Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков, боевикам ВСУ на Белгородчине удалась полноценная «разведка боем».
«С одной стороны, боевики на то и боевики, чтобы власти Украины жертвовали их жизнями. Но проблема в том, что в данном случае в операции вторжения в Белгородскую область, по разным данным, участвовал чуть ли не целый батальон, к тому же усиленный тяжелой техникой. По сути, это — полноценная «разведка боем», — указал аналитик. — То есть пока все у нас ожидают начала контрнаступления на территории, которые украинцы считают своими, в Европе идут активные дебаты на тему «А не поменять ли нам правила игры?»
По сути, подтверждаются слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что «присутствие президента Зеленского на саммите «большой семерки» может стать переломным, и изменить правила ведения военных действий на украинском ТВД», указал он.
«Собственно говоря, какие вообще ВСУ раньше соблюдали правила? Пленных солдат российской армии они расстреливали. Города на территории Украины они тоже бомбили и бомбят. Более того, ВСУ начали бомбить уже даже те города, которые находятся на исконной территории РФ, вне новых регионов страны. Да, до последнего времени для Запада и Украины действовало правило «не нападать на территории РФ в границах 2014-го», но сейчас это правило тоже стало резко нарушаться», — подчеркнул Кочетков.
Не меньшую тревогу вызывает и то, что в ходе недавней «разведки боем» украинские подразделения вошли на территорию Белгородчины легко, как нож в масло, не встретив поначалу почти никакого сопротивления со стороны российских сил.
«На мой взгляд, можно ожидать, что вслед за этим могут последовать и более серьезные удары по российским городам. Стоит напомнить, что тот же Белгород — очень уязвимый населенный пункт. А его потеря в результате удачного украинского рейда может нанести нашей стране тяжелейший имиджевый ущерб — причем как внутри страны, так и за ее пределами. Я имею в виду те страны, которые сейчас с надеждой смотрят на нашу схватку с «мировым гегемоном», — подчеркнул Кочетков.
Эта история с вторжением на Белгородчину должна преподать хороший урок российским военным, считает он.
«Она говорит о том, что России необходимо иметь мобильные тактические группы вдоль своих границ с Украиной — хотя бы для того, чтобы через границу внутрь нашей страны не шастали украинские ДРГ. А с учетом того, что по Белгороду в перспективе может быть нанесен серьезный удар, нужно заранее предпринять меры для того, чтобы потом у нас не случилось «тактического отступления» до Тульской области. Там ведь, в конце концов, и до Москвы на танке не так уж далеко», - заключил эксперт.
Напомним, Следственный комитет РФ возбудил по факту нападения боевиков ВСУ на населенные пункты Белгородской области уголовное дело по шести статьям УК РФ, в том числе о терроризме. Так, дела возбуждены по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ». В СК РФ уточнили, что представители ВСУ напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей.