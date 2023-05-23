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Власти Белгородской области вывезли около 100 жителей двух населенных пунктов

Происшествия
Власти Белгородской области вывезли около 100 жителей двух населенных пунктов

Власти Белгородской области вывезли порядка 100 жителей из двух населенных пунктов, куда накануне вторглись украинские ДРГ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, работа в данных населенных пунктах продолжается. Он добавил, что была вывезена одна раненая женщина, которая проживала в селе Козинка. Сейчас она доставлена в городскую больницу N2.

«Со вчерашнего вечера наша оперативная группа <...> вывозила мирных жителей из Глотова и Козинок. Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети», — написал Гладков

Ранее Гладков сообщил, что зачистка в Белгородской области от украинских ДРГ продолжается. Он также добавил о вывозе мирных жителей из нескольких населенных пунктов в более безопасное место, пишет «Царьград».
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