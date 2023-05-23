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Врач Кудашкина рассказала, как шестидневная рабочая неделя повлияет на здоровье россиян

Общество
Врач Кудашкина рассказала, как шестидневная рабочая неделя повлияет на здоровье россиян

Шестидневная рабочая неделя может негативно сказаться на здоровье россиян. О последствиях от перехода на такой режим рассказала врач Елена Кудашкина в беседе с зданием Life.

По мнению специалиста, организму недостаточно одного выходного для восстановления сил после шести рабочих дней. Такие психофизические нагрузки приведут к ослаблению иммунной системы, а вследствие этого и к аутоиммунным и инфекционным заболеваниям. Также может развиться синдром хронической усталости и депрессии.

При этом, согласно результатам некоторых исследований, работая шесть дней подряд, можно увеличить риск развития инсульта и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Особенно на это стоит обратить внимание людям, расположенным к психическим расстройствам, например, апатии или депрессии.

Кудашкина добавила, если полноценно не отдыхать в выходные, можно получить эмоциональное напряжение и выгорание. Поэтому подобный график работы является опасным и нерациональным.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Министерства труда с предложением ввести шестидневную рабочую неделю, сообщает издание «Вечерняя Москва».
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