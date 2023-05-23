Врач Кудашкина рассказала, как шестидневная рабочая неделя повлияет на здоровье россиян

По мнению специалиста, организму недостаточно одного выходного для восстановления сил после шести рабочих дней. Такие психофизические нагрузки приведут к ослаблению иммунной системы, а вследствие этого и к аутоиммунным и инфекционным заболеваниям. Также может развиться синдром хронической усталости и депрессии.