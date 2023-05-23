Врач Кудашкина рассказала, как шестидневная рабочая неделя повлияет на здоровье россиян

Шестидневная рабочая неделя может негативно сказаться на здоровье россиян. О последствиях от перехода на такой режим рассказала врач Елена Кудашкина в беседе с зданием Life.
По мнению специалиста, организму недостаточно одного выходного для восстановления сил после шести рабочих дней. Такие психофизические нагрузки приведут к ослаблению иммунной системы, а вследствие этого и к аутоиммунным и инфекционным заболеваниям. Также может развиться синдром хронической усталости и депрессии.
При этом, согласно результатам некоторых исследований, работая шесть дней подряд, можно увеличить риск развития инсульта и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Особенно на это стоит обратить внимание людям, расположенным к психическим расстройствам, например, апатии или депрессии.
Кудашкина добавила, если полноценно не отдыхать в выходные, можно получить эмоциональное напряжение и выгорание. Поэтому подобный график работы является опасным и нерациональным.
Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Министерства труда с предложением ввести шестидневную рабочую неделю, сообщает издание «Вечерняя Москва».