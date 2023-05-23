«Есть частная жизнь»: представитель «Зверей» высказался о конфликте фронтмена с гостями бара в Самаре

Слухи о потасовке в одном из баров Самары с участием фронтмена группы «Звери» Романа Билыка прокомментировал представитель музыкального коллектива.
По его словам, певец отдыхал с частью своей команды. После заплыва на лодках по Волге Билык и его приятели решили отдохнуть в баре, а в заведении оказались гости, которые настойчиво просили музыканта о совместных фотографиях и внимании, не реагируя на вежливые отказы.
«В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео», — подчеркнул представитель «Зверей».
Также утверждается, что после произошедшего команда Билыка уехала из бара на такси в попытке уйти от конфликта. Представитель «Зверей» напомнил, что «у любого артиста есть частная жизнь и моменты», когда человек не готов делать фотографии и хочет отдохнуть с друзьями.
Ранее сообщалось, что музыкант пришел в бар пьяным, а затем устроил драку с кем-то из посетителей. Очевидцы также рассказали, что Билык потребовал от мужчины выйти и разобраться с ним «раз на раз».