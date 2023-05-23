«Есть частная жизнь»: представитель «Зверей» высказался о конфликте фронтмена с гостями бара в Самаре

По его словам, певец отдыхал с частью своей команды. После заплыва на лодках по Волге Билык и его приятели решили отдохнуть в баре, а в заведении оказались гости, которые настойчиво просили музыканта о совместных фотографиях и внимании, не реагируя на вежливые отказы.