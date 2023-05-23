Российская теннисистка Захарова пробилась в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос» во Франции

Представительница России Анастасия Захарова в теннисном квалификационном турнире «Ролан Гаррос» во Франции пробилась в полуфинал.
В четвертьфинале россиянка одержала победу над швейцаркой Йоанне Цугер со счетом 6:1, 6:4. Теннисистки пробыли на корте чуть более часа.
Квалификация проходит на грунтовых кортах в Париже. Второй в сезоне основной турнир Большого шлема будет проходить с 28 мая по 11 июня.
Анастасии Захаровой 21 год. На данный момент она занимает 179-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее сообщалось о том, что российский теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира после того, как одержал победу в турнире ATP в Риме.