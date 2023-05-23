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Напавший с ножом на одноклассницу выпускник закончил школу в Иловле «со справкой»

Происшествия
Напавший с ножом на одноклассницу выпускник закончил школу в Иловле «со справкой»

Одиннадцатиклассник, который пытался перерезать горло однокласснице во время празднования последнего звонка, закончил школу под Волгоградом со справкой о неуспеваемости. Об этом сообщил источник ФАН.

Сообщается, что мальчика в школе никто не замечал, при этом он не сталкивался с травлей. Нареканий по его поведению у педагогов прежде не было. Так или иначе, из школы нападавший выпускался со справкой, а не аттестатом, из-за несоответствия уровню знаний, отметил собеседник Федерального агентства новостей.

Допрашивать сотрудники правоохранительных органов его не стали, а сразу же отправили на психологическую экспертизу.

Несмотря на ранение, школьнице удалось выжить. Жертве нападения ничего не угрожает, ранее рассказал источник ФАН.
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