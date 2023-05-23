В Москве задержали пару, которая запустила шары с символом террористической организации

Супруги из Москвы приехали к пруду в Северном Чертаново и выпустили в небо шары с флагом террористической организации. После этого видео распространилось по проукраинским ресурсам.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, пара подъехала к водоему на собственной машине. Шары с символикой террористической организации Легион «Свобода России» они достали из багажника. Их в небо запускал супруг, женщина снимала этот момент на видео. После этого пара быстро уехала.
Отмечается, что после этого кадры были переданы проукраинским ресурсам. Распространяться они начали в тот момент, когда ДРГ атаковали Белгородскую область.
Стоит отметить, что ранее губернатор субъекта Вячеслав Гладков сообщал о жертвах. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». В результате действий диверсантов пострадали восемь человек.