Врач Матвеева советует соблюдать правильную диету при сердечно-сосудистых заболеваниях

Доктор медицинских наук, врач по медицинской профилактике Мария Матвеева назвала основные правила питания при заболеваниях сердца и сосудов.
По словам Матвеевой, чтобы облегчить работу сердца и сосудов, следует либо исключить совсем потребление соли, либо ограничить ее прием до 4-6 граммов в сутки. Аналогично стоит поступать с сахаром. Суточная норма употребляемых жидкостей не должна превышать 1,5 литров. Для выведения азотистых продуктов полезно пить простую воду, сообщает tomsk.mk.ru.
Как отметила Матвеева, чтобы обеспечить эффективную работу сердечной мышцы и сосудов необходимо употреблять продукты, в которых содержится достаточное количество магния и калия. С целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний целесообразно отказаться от вредных привычек, включая алкоголь и курение.