Врач Матвеева советует соблюдать правильную диету при сердечно-сосудистых заболеваниях

По словам Матвеевой, чтобы облегчить работу сердца и сосудов, следует либо исключить совсем потребление соли, либо ограничить ее прием до 4-6 граммов в сутки. Аналогично стоит поступать с сахаром. Суточная норма употребляемых жидкостей не должна превышать 1,5 литров. Для выведения азотистых продуктов полезно пить простую воду, сообщает tomsk.mk.ru.