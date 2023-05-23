Более семи тысячам медработников в Пензенской области назначили специальные выплаты

Получателями специальных соцвыплат стали 7767 сотрудников медучреждений Пензенской области. Данная мера направлена на помощь медикам первичного звена и введена Правительством России. Об этом рассказали в отделении регионального СФР.
Как пишет сетевое издание «Пенза-Обзор», наибольшую надбавку в размере 18 500 рублей в месяц выплачивают врачам центральных и районных больниц. Младшему медперсоналу положено 4000 рублей. Спецвыплаты также положены врачам, фельдшерам и медсестрам скорой помощи, врачам первичного звена.
Отмечается, что медицинским работникам не надо никуда обращаться, оформлять заявления или справки. Выплаты осуществляются сразу после того, как медучреждение направит в СФР списки сотрудников, пояснили специалисты Соцфонда РФ.