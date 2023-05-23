Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Более семи тысячам медработников в Пензенской области назначили специальные выплаты

Общество
Более семи тысячам медработников в Пензенской области назначили специальные выплаты

Получателями специальных соцвыплат стали 7767 сотрудников медучреждений Пензенской области. Данная мера направлена на помощь медикам первичного звена и введена Правительством России. Об этом рассказали в отделении регионального СФР.

Как пишет сетевое издание «Пенза-Обзор», наибольшую надбавку в размере 18 500 рублей в месяц выплачивают врачам центральных и районных больниц. Младшему медперсоналу положено 4000 рублей. Спецвыплаты также положены врачам, фельдшерам и медсестрам скорой помощи, врачам первичного звена.

Отмечается, что медицинским работникам не надо никуда обращаться, оформлять заявления или справки. Выплаты осуществляются сразу после того, как медучреждение направит в СФР списки сотрудников, пояснили специалисты Соцфонда РФ.
пензенская область медработники соцвыплаты
Военкоры ФАН