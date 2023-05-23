Заслуженный артист России Александр Зайцев скончался на 64-м году жизни

Отметим, что актер выступал на сцене Рязанского театра с 1980 года. Во многом он являлся лицом сцены города. Многим он запомнился своей игрой в спектаклях «Король Лир» и «Бешеные деньги». Зайцев за вклад в культурное наследие был удостоен почетного звания заслуженного артиста России.