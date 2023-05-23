Заслуженный артист России Александр Зайцев скончался на 64-м году жизни

Актер Рязанского театра драмы Александр Зайцев скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Артист скончался в результате продолжительной болезни. Последние полгода он лежал дома и практически не мог ходить.Проблемы со здоровьем начались у актера за неделю до спектакля. Несмотря на тяжелое состояние, он до последнего выступал.
Уже когда он не мог стоять, его увезли на скорой прямо со сцены. Зайцев находился на лечении дома с октября 2022 года.
Отметим, что актер выступал на сцене Рязанского театра с 1980 года. Во многом он являлся лицом сцены города. Многим он запомнился своей игрой в спектаклях «Король Лир» и «Бешеные деньги». Зайцев за вклад в культурное наследие был удостоен почетного звания заслуженного артиста России.
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