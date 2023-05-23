World Taekwondo допустила 23 российских и белорусских спортсменов до Чемпионата мира

Отмечается, что тхэквондисты смогут выступать лишь в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) и только после трехуровневой проверки. После приезда в Баку атлетов обязали заполнить и подписать декларацию, в которой прописаны определенные условия участия.