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World Taekwondo допустила 23 российских и белорусских спортсменов до Чемпионата мира

Спорт
World Taekwondo допустила 23 российских и белорусских спортсменов до Чемпионата мира

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) официально предоставила допуск 23 спортсменам из России и Белоруссии для участия в Чемпионате мира, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что тхэквондисты смогут выступать лишь в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) и только после трехуровневой проверки. После приезда в Баку атлетов обязали заполнить и подписать декларацию, в которой прописаны определенные условия участия.

Кроме того, двум спортсменам отказали в регистрации в турнире. Объяснила федерация это тем, что атлеты не соответствуют критериям.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил надежду на то, что страны, которые бойкотируют участие российских спортсменов на международных соревнованиях, прислушаются к противоположному мнению стран объединения G7.
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