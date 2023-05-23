Первые астронавты из Саудовской Аравии прибыли на МКС

Как сообщается, это вторая полностью частная миссия с посещением МКС. Первая состоялась в апреле прошлого года. Как отметила Уитсон — командир полета и бывший астронавта НАСА — в этот раз стыковка была наиболее мягкой за весь опыт ее полетов.