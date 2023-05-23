Первые астронавты из Саудовской Аравии прибыли на МКС

Граждане ближневосточной страны были доставлены аппаратом Dragon.
Саудовские астронавты Райяна Барнави и Али аль-Карни прибыли на Международную космическую станцию.
Они были доставлены на орбиту аппаратом Dragon американской компании SpaceX под управлением сотрудников частной космической миссии Axiom Ax-2 Пегги Уитсон и Джоном Шоффнером. Корабль провел успешную стыковку с МКС, где новоприбывших приветствовал действующий состав станции: трое россиян, трое американцев и один эмиратец.
«Сейчас мы живем мечтой, воплощения которой мы даже не ожидали. Эта поездка представляет Саудовскую Аравию и весь арабский мир. Это возможность открыть для себя космос», — поделилась впечатлениями Барнави.
В свою очередь, Аль-Карни сообщил, что астронавты королевства намерены провести на орбите различные эксперименты в рамках 14 проектов, разработанных саудовскими учеными. Опыты в области физиологии человека, клеточной биологии и технологий призваны помочь всему человечеству.
Как сообщается, это вторая полностью частная миссия с посещением МКС. Первая состоялась в апреле прошлого года. Как отметила Уитсон — командир полета и бывший астронавта НАСА — в этот раз стыковка была наиболее мягкой за весь опыт ее полетов.