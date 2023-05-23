В Швейцарии выступили против создания группы по антироссийским санкциям

Комитет по правовым вопросам Сената Швеции выступил против создания группы по обеспечению санкций против России и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении на сайте швейцарского парламента.
Отклоненное предложение подразумевало, что в кратчайшие сроки будет создана целевая группа для исполнения международных санкций против России и Беоруссии. Они должны были заблокировать активы, которые связаны с богатыми российскими и белорусскими гражданами.
«Комитет по правовым вопросам Совета кантонов не видит необходимости в принятии организационных мер в сфере применения санкций, связанных с ситуацией на Украине. 9 голосами против 3 она предлагает своему совету отклонить два предложения на этот счет», — говориться в документе.
Ранее Швейцария дала теоретическое разрешение на изъятие российских активов. Отмечается, что они могут быть направлены на восстановление Украины, пишет «Царьград».