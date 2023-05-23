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Актриса Немоляева назвала глупыми антироссийские заявления Калныньша

Общество
Актриса Немоляева назвала глупыми антироссийские заявления Калныньша

Выпады латвийского актера Ивара Калныньша в адрес России выглядят глупо, заявила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в интервью «АиФ» на III Открытом российском кинофестивале патриотического кино «Малая Земля» в Новороссийске.

Актер сообщил, что современное российское кино основано на советском наследии, к которому он приложил руку. По мнению Немоляевой, Калныньш получил признание лишь благодаря работе в СССР. Также латышский артист заявил, что больше не будет работать в России.

«Смешно слушать все эти интервью Ивара. Его что, в Голливуд зовут? Или какие-то европейские режиссеры роли предлагают?» — удивилась актриса.

Ранее дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария заявила, что готова поддерживать актеров, покинувших страну. Об этом она рассказала в беседе с пранкером, который представился журналистом одного из либеральных СМИ,
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