В Валенсии задержали трех человек за расистские высказывания в адрес футболиста Винисиуса

Сотрудники испанской полиции в Валенсии задержали трех человек, которые выкрикивали расистские оскорбления с трибун футболисту «Реал Мадрида» Винисиусу Жуниору. Об этом сообщили правоохранительные ведомства Испании.
«Сегодня полиция арестовала трех молодых людей в Валенсии за расистское поведение», — пишет полиция в сообщении.
Напомним, что инцидент произошел во время воскресного матча между испанскими клубами «Валенсией» и «Реалом». На трибунах болельщики выкрикивали расистские высказывания в адрес Винисиуса, после чего матч временно приостановили. На данный момент ведется расследование произошедшего.
Руководство клуба из Валенсии прежде официально заявило о том, что будут приняты самые строгие меры в отношении виновных.