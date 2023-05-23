Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Валенсии задержали трех человек за расистские высказывания в адрес футболиста Винисиуса

Общество
В Валенсии задержали трех человек за расистские высказывания в адрес футболиста Винисиуса

Сотрудники испанской полиции в Валенсии задержали трех человек, которые выкрикивали расистские оскорбления с трибун футболисту «Реал Мадрида» Винисиусу Жуниору. Об этом сообщили правоохранительные ведомства Испании.

«Сегодня полиция арестовала трех молодых людей в Валенсии за расистское поведение», — пишет полиция в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел во время воскресного матча между испанскими клубами «Валенсией» и «Реалом». На трибунах болельщики выкрикивали расистские высказывания в адрес Винисиуса, после чего матч временно приостановили. На данный момент ведется расследование произошедшего.

Руководство клуба из Валенсии прежде официально заявило о том, что будут приняты самые строгие меры в отношении виновных.
фк реал мадрид ФК валенсия винисиус жуниор болельщики задержание Испания полиция
Военкоры ФАН