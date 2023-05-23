В Валенсии задержали трех человек за расистские высказывания в адрес футболиста Винисиуса

Напомним, что инцидент произошел во время воскресного матча между испанскими клубами «Валенсией» и «Реалом». На трибунах болельщики выкрикивали расистские высказывания в адрес Винисиуса, после чего матч временно приостановили. На данный момент ведется расследование произошедшего.