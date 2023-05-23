Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эндокринолог Киселева рассказала, кому противопоказана кетодиета

Общество
Эндокринолог Киселева рассказала, кому противопоказана кетодиета

Врач-эндокринолог Елена Киселева рассказала, кому запрещена кетодиета. Этим она поделилась с «Газетой.Ru».

Целью такого вида диеты является заставить организм использовать жиры в качестве основного источника энергии. В то время как при обычном рационе для этого используется глюкоза. Питание во время кетодиеты состоит из 20-25% белков, 70% жиров и лишь 5-10% углеводов.

Такой рацион категорически противопоказан людям с заболеваниям сердечно-сосудистой системы, надпочечников, с почечной и печеночной недостаточностью, также беременным и кормящим женщинам. Тем, у кого присутствуют проблемы с ЖКТ, подагра, сахарный диабет, мочекаменная болезнь, синдром Жильбера, можно садиться на кетодиету, но под присмотром доктора.

Самым страшным последствием этого питания может стать кетоацидоз. Данное заболевание характеризуется чрезмерным накоплением в крови кетоновых соединений, которое может привести к коме и даже смерти.

Среди положительных эффектов кетодиеты значатся: снижение веса, профилактика заболеваний печени и инсулинорезистентности, уровня глюкозы в крови, эпилептической активности мозга. Также при таком рационе снижается развитие онкологических заболеваний.

Ранее кардиолог Нино Соселия заявила, что ни один человек не застрахован от гипертонии, об говорится в материале РИАМО.
кетодиета здоровье советы врача
Военкоры ФАН