Эндокринолог Киселева рассказала, кому противопоказана кетодиета

Врач-эндокринолог Елена Киселева рассказала, кому запрещена кетодиета. Этим она поделилась с «Газетой.Ru».
Целью такого вида диеты является заставить организм использовать жиры в качестве основного источника энергии. В то время как при обычном рационе для этого используется глюкоза. Питание во время кетодиеты состоит из 20-25% белков, 70% жиров и лишь 5-10% углеводов.
Такой рацион категорически противопоказан людям с заболеваниям сердечно-сосудистой системы, надпочечников, с почечной и печеночной недостаточностью, также беременным и кормящим женщинам. Тем, у кого присутствуют проблемы с ЖКТ, подагра, сахарный диабет, мочекаменная болезнь, синдром Жильбера, можно садиться на кетодиету, но под присмотром доктора.
Самым страшным последствием этого питания может стать кетоацидоз. Данное заболевание характеризуется чрезмерным накоплением в крови кетоновых соединений, которое может привести к коме и даже смерти.
Среди положительных эффектов кетодиеты значатся: снижение веса, профилактика заболеваний печени и инсулинорезистентности, уровня глюкозы в крови, эпилептической активности мозга. Также при таком рационе снижается развитие онкологических заболеваний.
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