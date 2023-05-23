Эндокринолог Киселева рассказала, кому противопоказана кетодиета

Такой рацион категорически противопоказан людям с заболеваниям сердечно-сосудистой системы, надпочечников, с почечной и печеночной недостаточностью, также беременным и кормящим женщинам. Тем, у кого присутствуют проблемы с ЖКТ, подагра, сахарный диабет, мочекаменная болезнь, синдром Жильбера, можно садиться на кетодиету, но под присмотром доктора.