Британка Стейси Кларк потратила 30 тысяч фунтов на пластические операции после измены жениха

Девушка их Уэльса Стейси Кларк столкнулась с изменой жениха, отношения с которым длились 15 лет. После ухода мужчины всего за шесть месяцев она сделала более пяти пластических операций и изменилась до неузнаваемости.
От бывшего возлюбленного у британки осталось двое детей. Пара была вместе с 14 лет. Девушку бросили за полгода до свадьбы. Об этом стало известно на YouTube шоу Truly.
До расставания Кларк носила дреды и комфортную одежду. После того, как она стала одинокой, девушка сделала множество хирургических манипуляций. Среди них – подтяжка ягодиц, пересадка волос, липосакция, увеличение груди и ряд других. Помощь медиков обошлась ей в 30 тысяч фунтов стерлингов.
Ранее большое количество процедур сделал российский певец Филипп Киркоров. В беседе с РИАМО психолог Александр Коридзе заявил, что желание исполнителя выглядеть молодо – это нормально.