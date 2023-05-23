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Британка Стейси Кларк потратила 30 тысяч фунтов на пластические операции после измены жениха

Общество
Британка Стейси Кларк потратила 30 тысяч фунтов на пластические операции после измены жениха

Девушка их Уэльса Стейси Кларк столкнулась с изменой жениха, отношения с которым длились 15 лет. После ухода мужчины всего за шесть месяцев она сделала более пяти пластических операций и изменилась до неузнаваемости.

От бывшего возлюбленного у британки осталось двое детей. Пара была вместе с 14 лет. Девушку бросили за полгода до свадьбы. Об этом стало известно на YouTube шоу Truly.

До расставания Кларк носила дреды и комфортную одежду. После того, как она стала одинокой, девушка сделала множество хирургических манипуляций. Среди них – подтяжка ягодиц, пересадка волос, липосакция, увеличение груди и ряд других. Помощь медиков обошлась ей в 30 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее большое количество процедур сделал российский певец Филипп Киркоров. В беседе с РИАМО психолог Александр Коридзе заявил, что желание исполнителя выглядеть молодо – это нормально.
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