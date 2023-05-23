Губернатор Гладков опроверг сообщения о входе еще одной ДРГ ВСУ в Белгородскую область

Сообщения о входе еще одной диверсионной группы ВСУ в Борисовский район Белгородской области не соответствуют действительности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Чиновник подтвердил, что власти зафиксировали обстрел нескольких населенных пунктов со стороны украинских боевиков. Однако никаких диверсантов на их территории замечено не было.
По словам Гладкова, уполномоченные ведомства и оперативные службы также не подтвердили информацию о вторжении. Речь идет о министерстве обороны, МЧС и Федеральной службе безопасности.
Как стало известно, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Более того, обошлось без повреждений инфраструктурных объектов и зданий.
До этого губернатор Белгородской области предупредил граждан об информационной атаке, которую организовал киевский режим. На этом фоне он призвал людей не доверять сведениям из непроверенных источников.