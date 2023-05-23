«Зона СВО никаким образом на это не влияет»: Пригожин сообщил, что продолжит заниматься городской повесткой в Петербурге

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что продолжит заниматься городской повесткой в Санкт-Петербурге после того, как «оркестр» оставит зону спецоперации России на Украине и отправится в тыл.
Журналисты сетевого издания «ЯРНОВОСТИ» поинтересовались у Пригожина, предоставили ли ему ответы на запросы, направленные в правоохранительные органы, о проверке в отношении петербургского губернатора Александра Беглова. Помимо этого, корреспонденты спросили о планах основателя «оркестра» по городской повестке в Северной столице после ухода «вагнеровцев» из зоны СВО.
«Заявление на возбуждение уголовного дела по Беглову, как и принято в нашем бюрократическом обществе, отправили в районный отдел милиции для того, чтобы они проверили факты. Городской повесткой Петербурга я как занимался, так и буду заниматься, и не собираюсь заканчивать, и тут зона СВО никаким образом на это не влияет. Конечно, буду», — объяснил Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.
Отвечая на вопрос журналистов о сотрудничестве с партией «Справедливая Россия», предприниматель заверил, что никаким политсилам предпочтение не отдает. По словам Пригожина, у него со всеми прекрасные отношения.
«Я отправил аудиосообщение, в котором поблагодарил Сергея Михайловича Миронова и его однопартийцев за то, что они поддержали ЧВК «Вагнер» во время «снарядного голода». К приветствию это никакого отношения не имеет. Это слова благодарности. Также я благодарил из депутатов Госдумы, из партийцев Зюганова Геннадия Андреевича, я благодарил депутата Власова, который очень много делает для ЧВК «Вагнер» и занимает очень активную жизненную позицию, а он из ЛДПР», — пояснил бизнесмен.
Ранее Евгений Пригожин высказался по поводу голосования об отставке Беглова. Предприниматель пришел к выводу, что соответствующая петиция, как и позиция петербуржцев, ни на что не влияет. По его мнению, если чиновник будет уволен из-за данной инициативы, то местным властям придется обращать внимание на другие подобные документы.