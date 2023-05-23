«Зона СВО никаким образом на это не влияет»: Пригожин сообщил, что продолжит заниматься городской повесткой в Петербурге

Ранее Евгений Пригожин высказался по поводу голосования об отставке Беглова. Предприниматель пришел к выводу, что соответствующая петиция, как и позиция петербуржцев, ни на что не влияет. По его мнению, если чиновник будет уволен из-за данной инициативы, то местным властям придется обращать внимание на другие подобные документы.