Аптеки Ульяновской области получат 40 тысяч упаковок льготных лекарств

Ульяновская область получила 40 000 упаковок льготных лекарственных препаратов. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального минздрава.
Так, в регион поступило 20 000 упаковок всевозможных противовоспалительных, противовирусных льготных медикаментозных средств, препаратов для лечения болезней крови, сахарного диабета, спецпродуктов лечебного питания, сообщает сайт «Главные новости Ульяновска».
Кроме того, для граждан льготной категории областного и федерального уровней на склад Ульяновской государственной аптеки доставили 20 000 упаковок медстредств для лечения сердечно-сосудистой системы, также и «Аторвастатин», который предназначен для уменьшения уровня холестерина в крови. В скором времени все лекарства будут распределены по аптечным организациям региона, рассказали в Министерстве Здравоохранения Ульяновской области.