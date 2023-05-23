Аптеки Ульяновской области получат 40 тысяч упаковок льготных лекарств

Кроме того, для граждан льготной категории областного и федерального уровней на склад Ульяновской государственной аптеки доставили 20 000 упаковок медстредств для лечения сердечно-сосудистой системы, также и «Аторвастатин», который предназначен для уменьшения уровня холестерина в крови. В скором времени все лекарства будут распределены по аптечным организациям региона, рассказали в Министерстве Здравоохранения Ульяновской области.