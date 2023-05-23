В Иловле напавшего с ножом на одноклассницу выпускника отправили на психологическую экспертизу

А вот жертва оказалась полной противоположностью. Собеседник Федерального агентства новостей назвал девочку «яркой и красивой». Она училась на отлично и обладала лидерскими качествами. На этом фоне возникли предположения, что выпускник мог ударить одноклассницу ножом на почве зависти.