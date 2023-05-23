В Иловле напавшего с ножом на одноклассницу выпускника отправили на психологическую экспертизу

Выпускник школы под Волгоградом, ударивший ножом одноклассницу на последнем звонке, ничем не интересовался, не занимался спортом и был очень тихим. О нападавшем и его жертве рассказал источник ФАН.
Существуют сомнения, что шокирующий поступок связан с «неземной любовью» юноши. Правоохранители даже не стали допрашивать выпускника, а направили его на психиатрическую экспертизу.
А вот жертва оказалась полной противоположностью. Собеседник Федерального агентства новостей назвал девочку «яркой и красивой». Она училась на отлично и обладала лидерскими качествами. На этом фоне возникли предположения, что выпускник мог ударить одноклассницу ножом на почве зависти.
Сейчас девочка находится в больнице. Несмотря на ранение, школьнице удалось выжить. Жертве нападения ничего не угрожает, ранее рассказал источник ФАН.