Пенсионерка из Ростовской области отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей

Как обычно, все началось с телефонного звонка. Неизвестный мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил пенсионерке, что кто-то пытается снять с ее счета деньги, передает сетевое издание «ДонДей — Волгодонск». Затем он перевел изрядно напуганную женщину на своего сообщника.