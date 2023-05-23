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Пенсионерка из Ростовской области отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей

Общество
Пенсионерка из Ростовской области отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей

Пенсионерка из Дубовского района Ростовской области перевела мошенникам более 1,7 миллиона рублей. Деньги женщина долгое время копила на покупку квартиры.

Как обычно, все началось с телефонного звонка. Неизвестный мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил пенсионерке, что кто-то пытается снять с ее счета деньги, передает сетевое издание «ДонДей — Волгодонск». Затем он перевел изрядно напуганную женщину на своего сообщника.

Тот представился менеджером банка. Используя различные психотехники и жонглируя финансовыми терминами, он убедил пожилую дончанку обналичить средства и положить их на «безопасный» счет. Когда женщина отправила все свои сбережения по указанным реквизитам, мошенники перестали выходить на связь.

Пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и приступили к поискам преступников. Однако практика показывает, что обнаружить злоумышленников удается крайне редко, так как большей частью они находятся за пределами России.
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