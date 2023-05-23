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Врач Мясников посоветовал выпить стакан воды для борьбы с агрессией

Общество
Врач Мясников посоветовал выпить стакан воды для борьбы с агрессией

В эфире программы «О самом важном» на канале «Россия-1» врач и телеведущий Александр Мясников дал рекомендации тем, кто страдает от собственной вспыльчивости. Он советует улыбаться и пить воду.

Доктор посоветовал выпить стакан воды при вспышке гнева и некоторое время спокойно посидеть. Также в такие моменты можно умыть лицо холодной водой, добавил ведущий.

Еще одним способом борьбы с агрессивностью Мясников назвал улыбку. По его словам, это поможет успокоиться и разрядить обстановку.

«Вот вам совет. Если уже через секунду готовы вцепиться в горло, улыбнитесь, только искренне», — посоветовал телеведущий.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала о причинах детской агрессивности. Она также дала советы родителям по взаимодействию со своим ребенком.
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