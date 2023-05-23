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Боестолкновения в Хартуме продолжаются после вступления в силу соглашения о прекращении огня

Весь мир
Боестолкновения в Хартуме продолжаются после вступления в силу соглашения о прекращении огня

Хартум, 23 мая. Вооруженные столкновения между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане продолжаются, пишут арабские СМИ.

При посредничестве Саудовской Аравии и Соединенных Штатов в Джидде было подписано соглашение о прекращении огня в Хартуме на семь дней. Однако перемирие между враждующими сторонами было нарушено.

Очевидцы сообщают, что полеты военных самолетов, работа артиллерии и стрельба проходили к югу от столицы республики, через несколько часов после вступления в силу соглашения. Другие рассказали о клубах дыма над районом Бахри.

Ранее командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, заявил о нелегитимности суданской армии.
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