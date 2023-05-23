Алиреза Энаяти был назначен новым послом Ирана в Саудовской Аравии

В марте этого года два государства при посредничестве Китая договорились о возобновлении дипломатических отношений и заявили о планах вновь открыть посольства в ближайшие месяцы. Переговоры завершили затяжной кризис, возникший после разрыва дипсвязей в 2016 году. Причиной тогда послужило нападение иранских граждан на саудовское посольство в ответ на казнь в королевстве влиятельного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.