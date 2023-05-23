Алиреза Энаяти был назначен новым послом Ирана в Саудовской Аравии

Ранее дипломат занимал такую же должность в другой ближневосточной стране.
Иран назначил послом в Саудовской Аравии помощника министра иностранных дел Алиреза Энаяти. Об этом сообщили местные СМИ.
С 2014 года дипломат занимал аналогичный пост в Кувейте. Прежде он являлся генеральным директором департамента по делам стран Персидского залива в МИД республики.
В начале мая Тегеран заявил о возобновлении работы своего посольства в Эр-Рияде. Кроме того, в Джидде вновь открылись генеральное консульство и представительство Ирана в Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Позже глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил о назначении саудовским руководством нового посла в Тегеране. При этом он не назвал фамилию представителя королевства, но пообещал, что Иран вскоре предпримет такой же шаг.
В марте этого года два государства при посредничестве Китая договорились о возобновлении дипломатических отношений и заявили о планах вновь открыть посольства в ближайшие месяцы. Переговоры завершили затяжной кризис, возникший после разрыва дипсвязей в 2016 году. Причиной тогда послужило нападение иранских граждан на саудовское посольство в ответ на казнь в королевстве влиятельного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.