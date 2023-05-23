Путин заявил, что Россия с помощью СВО пытается прекратить войну на Украине

Россия начала специальную операцию, чтобы прекратить войну на Украине. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин.
Во вторник, 23 мая в Кремле состоялось вручение наград. Глава государства удостоил высшими знаками отличия выдающихся деятелей культуры и образования, а также защитников Донбасса.
При этом в ходе своего выступления российский лидер указал, что Москва не развязывала войну. На протяжении последних восьми лет боевые действия ведет «враг нашего народа», а СВО представляет собой способ прекращения конфликта.
«Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас. Против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказались за границами исторического Российского государства», — подчеркнул Путин.
При этом он добавил, что государство будет делать все необходимое для защиты людей.
Ранее власти США официально признали РФ и Китай угрозами национальной безопасности страны. Данные пункты внесли в переходные положения соответствующей доктрины.