Украинская армия потеряла за сутки около 375 бойцов на Донецком направлении в результате активных действий «Южной» группировки. Об этом сообщило Минобороны России.
Противник, в результате действий «Южной» группировки ВС России, также потерял одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. Кроме того, российская армия уничтожила в районе Верхнекаменского и Ступочек два склада боеприпасов.
В сообщении говорится, что на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 375-ти украинских военных. Также были ликвидированы два танка и пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
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