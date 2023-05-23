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ВСУ за сутки потеряли до 375 бойцов на Донецком направлении

Армия
ВСУ за сутки потеряли до 375 бойцов на Донецком направлении

Украинская армия потеряла за сутки около 375 бойцов на Донецком направлении в результате активных действий «Южной» группировки. Об этом сообщило Минобороны России.

Противник, в результате действий «Южной» группировки ВС России, также потерял одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. Кроме того, российская армия уничтожила в районе Верхнекаменского и Ступочек два склада боеприпасов.

В сообщении говорится, что на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 375-ти украинских военных. Также были ликвидированы два танка и пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

Ранее Минобороны России подготовило законопроект о полной компенсации пенсий на время службы в СВО.
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