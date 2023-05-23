ВСУ за сутки потеряли до 375 бойцов на Донецком направлении

В сообщении говорится, что на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 375-ти украинских военных. Также были ликвидированы два танка и пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и гаубица Д-30.