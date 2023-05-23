Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ксения Собчак раскрыла сумму гонорара, которую Васильева просила за интервью

Шоу-бизнес
Ксения Собчак раскрыла сумму гонорара, которую Васильева просила за интервью

Телеведущая и блогер Ксения Собчак рассказала о неудачном опыте работы с актрисой Татьяной Васильевой. Она сообщила, сколько денег артистка потребовала за интервью.

В своих соцсетях журналистка подчеркнула, что полгода назад ее продюсер обращался к Васильевой. Представитель знаменитости заявил, что актриса дает интервью только за деньги. Стоимость появления звезды составила 300 тысяч рублей.

«Мы опешили, удивились и на этом переговоры интеллигентно прекратились», — заявила Собчак.

В публикации журналистка отметила, что сейчас готова заплатить такую сумму. Возможно, за дополнительные 100 тысяч артистка расскажет больше подробностей.

О несостоявшемся интервью ранее говорила и сама Васильева. Она назвала телеведущую «провокатором» и заявила о ее скверном характера.
ксения собчак татьяна васильева гонорар интервью
Военкоры ФАН