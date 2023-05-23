Ксения Собчак раскрыла сумму гонорара, которую Васильева просила за интервью

Телеведущая и блогер Ксения Собчак рассказала о неудачном опыте работы с актрисой Татьяной Васильевой. Она сообщила, сколько денег артистка потребовала за интервью.
В своих соцсетях журналистка подчеркнула, что полгода назад ее продюсер обращался к Васильевой. Представитель знаменитости заявил, что актриса дает интервью только за деньги. Стоимость появления звезды составила 300 тысяч рублей.
«Мы опешили, удивились и на этом переговоры интеллигентно прекратились», — заявила Собчак.
В публикации журналистка отметила, что сейчас готова заплатить такую сумму. Возможно, за дополнительные 100 тысяч артистка расскажет больше подробностей.
О несостоявшемся интервью ранее говорила и сама Васильева. Она назвала телеведущую «провокатором» и заявила о ее скверном характера.