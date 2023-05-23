Фронтмен группы «Звери» Роман Билык устроил пьяный дебош в баре

Фронтмен группы «Звери» Роман Билык устроил потасовку в баре в Самаре. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Рома «Зверь» отдыхал в заведении на Молодогвардейской улице. По словам очевидцев, музыкант пришел в бар пьяным, а затем устроил драку с кем-то из посетителей.
Билык потребовал от мужчины выйти и разобраться с ним «раз на раз». Однако до драки дело не дошло — друзья вывели певца из бара.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали избитого у алкомаркета «оружейника». У пострадавшего были с собой ружья и пистолеты.
В апреле сотрудникам бригады МЧС пришлось взломать дверь бара, чья администрация отказалась впускать сотрудников полиции во время ночного рейда по Думской улице в Петербурге.