Но, вместо этого, бойцы ЧВК «Вагнер» окончательно зачистили Артемовск от украинских войск. А попытки прорыва ВСУ по флангам привели лишь к незначительному продвижению, а также большим потерям живой силы и техники. Как следствие, Киев был глубоко разочарован всем этим. Теперь на Банковой якобы рассматривают вариант с заменой командующего Сухопутных войск ВСУ. Сам же Сырский продолжает утверждать, что ничего еще не потеряно, нужно только прорвать оборону и захватить город.