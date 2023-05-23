Юрий Котенок считает, что слухи о возможной отставке генерала Сырского являются типичной «уткой»

По данным украинских СМИ, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский может быть снят с должности из-за провала в Артемовске, такую возможность якобы рассматривают на Банковой. Как считает военный аналитик Юрий Котенок, верить таким слухам ни в коем случае нельзя.
Как сообщают украинские телеграм-каналы, в Киеве очень недовольны провалом контрнаступления ВСУ на Артемовском направлении, а также действиями генерала Сырского, командовавшего операцией по захвату города. Как сообщалось, еще в феврале генерал получил карт-бланш для действий, итогом которого должно было стать полное окружение населенного пункта. Для этого Сырскому разрешили использовать самые подготовленные подразделения ВСУ из резерва, а также перебрасывать силы с других направлений.
Но, вместо этого, бойцы ЧВК «Вагнер» окончательно зачистили Артемовск от украинских войск. А попытки прорыва ВСУ по флангам привели лишь к незначительному продвижению, а также большим потерям живой силы и техники. Как следствие, Киев был глубоко разочарован всем этим. Теперь на Банковой якобы рассматривают вариант с заменой командующего Сухопутных войск ВСУ. Сам же Сырский продолжает утверждать, что ничего еще не потеряно, нужно только прорвать оборону и захватить город.
Как считает военный аналитик, подполковник запаса Юрий Котенок, слухи о возможной отставке генерала Сырского с поста командующего Сухопутными силами ВСУ являются явным информационным «вбросом».
«Я совершенно не уверен, что эта информация может быть верна, это, скорее всего, «буря в стакане воды». На самом деле я не вижу больших проблем у генерала Сырского. Да, украинская армия потеряла Артемовск, но фронт-то не обвалился. ВСУ планомерно отошли на заранее оборудованные и укрепленные позиции, каких-то особенно больших потерь при отходе не было. Так за что Сырского снимать-то?» — задался вопросом эксперт.
В последнее время тот же Сырский заявлял, что «Артемовск обжимается с флангов, операция проходит успешно» и т.д., напомнил он.
«На флангах вокруг Артемовска обстановка действительно напряженная, кроме того, ВСУ могут в любой момент накопить силы и нанести ответный удар по городу. А лучше Сырского обстановку в этом районе, наверное, в ВСУ не знает никто, — указал аналитик. — Впрочем, даже если командующего Сухопутными войсками ВСУ все же снимут по какой-то неизвестной причине, то от этого никак не изменится ситуация ни на украинском фронте, ни на тех его участках, которые сейчас у всех на слуху, — отметил он.
Причина в том, что инициатива в ведении боевых действий сейчас фактически находится в руках украинской армии, считает Котенок.
«Успешное завершение операции под названием «Бахмутская мясорубка» никак это положение не изменило. Сегодня российские силы находятся в глухой обороне, практически не демонстрируя попыток отбивать дальнейшие территории, оккупированные ВСУ. Тем временем противник наращивает масштаб обстрелов наших позиций, идет постоянная накачка в СМИ по поводу «неизбежного наступления ВСУ». Запад, в свою очередь, дает понять, что оно состоится в любом случае, — констатировал эксперт. — Более того, значительная часть украинского общества почему-то уверена, что при помощи коллективного Запада они «смогут дожать Россию». Это видно и по настроению младшего и среднего личного состава украинской армии — они увидели в соцсетях бесконечные колонны военной техники и вооружений, которые направляются на Украину, и воспряли духом».
К сожалению, пока российские военные не предпринимают каких-то решительных действий для того, чтобы сбить этот подъем и поставить украинцев на место, отметил Котенок.
Напомним, Бахмут был освобожден исключительно бойцами ЧВК «Вагнер». Основатель военной компании Евгений Пригожин 20 мая заявил, что «музыкантам» удалось установить полный контроль над населенным пунктом. Ожесточенное сражение за город продолжалось 224 дня. Известно, что 25 мая «вагнеровцы» передадут позиции Минобороны РФ и покинут зону боевых действий.