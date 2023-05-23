Метавселенные планируют использовать в США как метод рекрутинга солдат

Американская армия должна использовать онлайн-тактику и виртуальные миры для привлечения молодых людей в качестве солдат. С таким утверждением выступила генерал-лейтенант армии США Мария Жерве.
Столь необычный подход весьма вероятно придется использовать для рекрутинга по той простой причине, что в этом году ожидается серьезный недобор в американские вооруженные силы, передает сетевое издание discover24.ru.
Генерал заявила, что следует использовать среду иммерсивного типа в условиях вербовки. В прошлом году служба рекрутинга не досчиталась 15 тысяч новобранцев, а в этом году дефицит новых кадров для армии ожидается еще больше. По словам Жерве, среди новых технологий, которые могут помочь преодолеть эту тенденцию, наиболее привлекательной выглядит метавселенная. Метавселенная поможет армии расширить охват, повысит узнаваемость бренда, создаст опыт, который вызовет интерес и расширит осведомленность молодежи о службе в армии, заключила генерал.