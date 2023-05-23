Кубанский онколог Антон Елкин предупредил об опасности избыточной инсоляции

По словам медика, запустить развитие меланомы могут интенсивный загар или контакт с канцерогеном, каковым является и солнечный ожог. Так, девять из десяти случаев этой болезни возникает из-за злоупотребления солнечным загаром или солярием. Однократный солнечный ожог с покраснением, волдырями увеличивает риск возникновения меланомы в два раза, двукратный – в три, предупредил Елкин.