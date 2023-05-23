Кубанский онколог Антон Елкин предупредил об опасности избыточной инсоляции

Любители позагорать на солнце подвергают себя риску развития самой агрессивной из всех опухолей кожи – меланомы. Об этом заявил кубанский врач-онколог, член Российской Ассоциации онкоурологов Антон Елкин.
Краснодарский край – сельскохозяйственный регион, жители которого много времени проводят летом под открытым небом, сообщает «ЯСНО». Солнечная активность год от года делается все агрессивнее, поскольку все сильнее истончается озоновый слой и ослабевает защита от ультрафиолета, заметил эксперт.
По словам медика, запустить развитие меланомы могут интенсивный загар или контакт с канцерогеном, каковым является и солнечный ожог. Так, девять из десяти случаев этой болезни возникает из-за злоупотребления солнечным загаром или солярием. Однократный солнечный ожог с покраснением, волдырями увеличивает риск возникновения меланомы в два раза, двукратный – в три, предупредил Елкин.
Также существует особая группа людей, предрасположенных к этому заболеванию. Врач рекомендует людям из группы риска раз в полгода проходить осмотр у онкодерматолога. Раннее обнаружение меланомы повышает шансы на ее успешное излечение, подчеркнул специалист.