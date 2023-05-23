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Кубанский онколог Антон Елкин предупредил об опасности избыточной инсоляции

Общество
Кубанский онколог Антон Елкин предупредил об опасности избыточной инсоляции

Любители позагорать на солнце подвергают себя риску развития самой агрессивной из всех опухолей кожи – меланомы. Об этом заявил кубанский врач-онколог, член Российской Ассоциации онкоурологов Антон Елкин.

Краснодарский край – сельскохозяйственный регион, жители которого много времени проводят летом под открытым небом, сообщает «ЯСНО». Солнечная активность год от года делается все агрессивнее, поскольку все сильнее истончается озоновый слой и ослабевает защита от ультрафиолета, заметил эксперт.

По словам медика, запустить развитие меланомы могут интенсивный загар или контакт с канцерогеном, каковым является и солнечный ожог. Так, девять из десяти случаев этой болезни возникает из-за злоупотребления солнечным загаром или солярием. Однократный солнечный ожог с покраснением, волдырями увеличивает риск возникновения меланомы в два раза, двукратный – в три, предупредил Елкин.

Также существует особая группа людей, предрасположенных к этому заболеванию. Врач рекомендует людям из группы риска раз в полгода проходить осмотр у онкодерматолога. Раннее обнаружение меланомы повышает шансы на ее успешное излечение, подчеркнул специалист.
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